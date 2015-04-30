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债券 | 2015年 4月 30日 星期四 16:36 BJT

欧元债市：公债跌势延续，德债收益率升至0.30%上方

10年期德债收益率 上涨5个基点，报0.33%，周三上涨约12个基点。这次上涨使德债收益率接近欧洲央行开始购债之前的水平。

不过债券价格全球普遍下跌，并不仅在欧元区，暗示这波走势或许还有其他原因。市场人士目前还难以解释这么大波动的原因。

交易商和市场分析师认为是缺乏公债流动性，因为多家央行通过量化宽松购买了大量公债。

“这次波动可能也受到基本面支撑...但这是欧洲央行购债计划已导致流动性大减的迹象，”荷兰合作银行市场分析师Elwin de Groot表示。

“如果部分投资者在市场卖出...这产生了连锁反应。许多投资者也会卖出。”

西班牙和意大利10年期公债收益率 各上涨5个基点，分别报1.51%和1.53%；它们周三跳涨12-13个基点。

希腊公债收益率 周四持稳，周三追随市场一起上涨。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 蔡美珍/李春喜/徐文焰)

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