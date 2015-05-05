欧元债市：投资人抛售希腊公债，因IMF要求欧洲国家减计希腊债务

路透伦敦5月5日 - 投资人周二抛售希腊公债，因有报导称，除非欧洲国家同意减记更多希腊债务，否则国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的一项金援。

据金融时报报导，IMF的欧洲负责人Poul Thomsen上个月在欧元区财长会议发出这项警告。

希腊政府官员称IMF希望减计希腊债务价值，但欧盟执委会反对这种减免债务的做法。未能达成妥协的责任完全归咎于欧盟和IMF等机构。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，IMF日前曾警告希腊财政状况正在恶化，但他否认IMF坚持要求进一步减免债务。

欧盟执委会周二大幅下调希腊经济成长和预算预估，但预计希腊今年能有相当于GDP 2.1%的预算盈余。

消息人士对路透称，IMF未特别推动又一轮债务减免，而是为希腊和其债权人罗列了一系列选项。

一位消息人士在会上简述了IMF的立场，“我认为他(Thomsen)没有在呼吁债务减免，而是阐述了一系列选项。过去他曾表示，只要偿债负担不大，本金减免就不是重点。”

欧元区愿意考虑的债务减免方式只有延长对希腊的贷款期限，进一步降低原贷款的利率，可能还包括进一步延长利息支付时间。

希腊10年期公债收益率上升51个基点至11.18%，周一曾触及两个月低点9.84%。两年期公债收益率上升160个基点至21.13%。

此外葡萄牙、意大利、西班牙等其他较低评等公债也遭受打压，债市持续全面抛售，主要因市场排除了欧元区陷入通缩的可能性。葡萄牙10年期公债收益率 上升20个基点至2.30%，意大利 和西班牙10年期公债 收益率分别为1.72%和1.70%，均上升20个基点。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，如果希腊局势不能很快改善，则希腊银行业者可能很快用尽获得欧洲央行紧急流动性所需的担保品。

德国10年期公债收益率 升8个基点，报0.52%，在过去三个交易日大涨约30个基点，至1月中来最高水准。

意大利裕信银行(UniCredit)策略师Luca Cazzulani说：“过去几天对希腊问题的人气有很大改善，所以这次可能令事情延宕，并可能成为投资者采取谨慎态度的理由。”(完)

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