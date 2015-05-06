更正-欧元债市：多数欧元区公债收益率创今年高位，全球债市跌势加速

(更正：因中文译文有误，内文第一段“因通缩忧虑及投资人对公债收益率超低水准的不安情绪缓解”应改为“因通缩疑虑缓解且投资人对公债收益率超低水准感到厌倦”)

路透伦敦5月6日 - 多数欧元区政府借贷成本周三均触及2015年高位，因通缩疑虑缓解且投资人对公债收益率超低水准感到厌倦，导致全球公债市场抛售愈演愈烈。

指标10年期德国公债收益率(殖利率) 报0.595%，上个月甫创下纪录低位0.05%，当时许多投资人还预期，因为欧洲央行的大规模买债计划，德债收益率将会跌至负值。

西班牙及意大利公债收益率也分别触及1.91%和1.93%高位，当日大涨逾10个基点。法国、荷兰、比利时和奥地利公债收益率也触及今年高位。

爱尔兰10年期公债收益率 升幅最大，劲扬20个基点，报1.32%，但仍低于近几个月触及的水准，葡萄牙和希腊公债收益率也是如此。

市场人士仍难以完全理解这波走势。债市跌势在上周加速，当时的数据显示物价升幅超过预期，并且欧元区民间信贷出现三年来的首次上涨。

交易员称，这是因为最初的卖压导致收益率升到投资者设定的自动止损水准，从而触发停止单，引发滚雪球效应。

在全球各国央行大肆买债后，全球债市的流动性变低，也放大了这波行情。

“从宏观角度看，这次的公债卖压已经算是姗姗来迟。过去几个月里欧元区数据已经显现改善，”Nordea的首席固定收益分析师Jan von Gerich表示。

“从这样的数据中总能找到理由，但我并不认为这是根本原因...收益率已经太低，让中长期投资大户再也没有兴趣。”

较长期公债受创最大，德国30年期公债收益率 上涨14个基点至1.17%，三周前曾最低达到0.40%。（完）

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