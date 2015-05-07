版本:
中国
债券 | 2015年 5月 7日 星期四 23:47 BJT

欧元债市：德债收益率扭转升势，因逢低承接买盘在收益率逼近0.80%后进场

* 德国10年期公债收益率攀升至0.799%的去年11月来最高

* 但买家回场后，该收益率回落20个基点

* 预计本月将有750亿欧元净供应－巴克莱

路透伦敦5月7日 - 德国政府借款成本周四回吐了20个基点的升幅，因在德债收益率触及七个月高位近0.80%后，投资人回场买入最高评等德债。

过去一周，欧债引领全球债市跌势，因通缩忧虑缓和，且投资人开始拒绝难以想象的低收益率。

指标德国10年期公债收益率 三周前才创下0.05%的纪录低点，根据路透数据，当该收益率稍早触及0.799%时，周度升幅为1999年来最大。

不过之后走势急转直下，尾盘跌2个基点，报0.58%。

Cantor Fitzgerald高级分析师Owen Callan表示，“盘中稍晚出现一些逢低承接，但走势是受到更多投机对冲基金带动。”

多数欧元区其他主要公债收益率在盘初大涨后也转跌。法国10年期公债收益率 一度升至1.12%，之后回落至0.90%。

一些分析师称，公债发售令跌势扩大，因银行交易员和投资人要勉力消化新的供应。法国发售85亿欧元公债，西班牙发债规模为45亿欧元。

如果发债令市场走势放大，那本月债市表现可能艰难。根据巴克莱，5月预计将有约750亿欧元净发债。3月发债规模为285亿欧元，4月净发债为负75亿欧元。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐