欧元债市：德债收益率扭转升势，因逢低承接买盘在收益率逼近0.80%后进场

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
* 德国10年期公债收益率攀升至0.799%的去年11月来最高
* 但买家回场后，该收益率回落20个基点
* 预计本月将有750亿欧元净供应－巴克莱
路透伦敦5月7日 - 德国政府借款成本周四回吐了20个基点的升幅，因在德债收益率触及七个月高位近0.80%后，投资人回场买入最高评等德债。
过去一周，欧债引领全球债市跌势，因通缩忧虑缓和，且投资人开始拒绝难以想象的低收益率。
指标德国10年期公债收益率 三周前才创下0.05%的纪录低点，根据路透数据，当该收益率稍早触及0.799%时，周度升幅为1999年来最大。
不过之后走势急转直下，尾盘跌2个基点，报0.58%。
Cantor Fitzgerald高级分析师Owen Callan表示，“盘中稍晚出现一些逢低承接，但走势是受到更多投机对冲基金带动。”
多数欧元区其他主要公债收益率在盘初大涨后也转跌。法国10年期公债收益率 一度升至1.12%，之后回落至0.90%。
一些分析师称，公债发售令跌势扩大，因银行交易员和投资人要勉力消化新的供应。法国发售85亿欧元公债，西班牙发债规模为45亿欧元。
如果发债令市场走势放大，那本月债市表现可能艰难。根据巴克莱，5月预计将有约750亿欧元净发债。3月发债规模为285亿欧元，4月净发债为负75亿欧元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易