欧元债市：希腊公投计划带动二线公债收益率跳升，但希腊退欧几率料仍低

* 希腊危机蔓延搅动市场

* 二线公债收益率上升，与德债利差扩大

* 借款成本仍不到危机高峰时的一半

* 投资人认为周日公投决定希腊是否留在欧元区

路透伦敦6月29日 - 负债沉重的南欧国家公债收益率(殖利率)周一在开盘大涨后保持在较高水准，因投资人担心希腊公投可能为该国退出欧元区铺路。

分析师表示，价格走势以及之后回稳显示市场预计希腊退欧可能性增加，但仍是最不可能的前景。

欧元区债市隐约出现了2012年欧债危机最严重时期令投资人不安的蔓延情况，但意大利、西班牙和葡萄牙的借款成本仍不到三年前水准的一半。

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率大幅上涨20-30个基点，但尚不及5月投资人上调通胀预期时的涨幅。

随着周末希腊同国际债权人就改革换金援的谈判破裂后，希腊关闭银行并实施资本管制，承诺将在周日举行公投，来看看是否希腊人民是否同意债权人的要求。

投资人认为公投实际上就是选择是否留在欧元区。

如果希腊退出欧元区，可能加大投资人面临的风险，因为其他负债沉重的欧元区成员国可能也会步其后尘。

调查显示大多数希腊人希望留在欧元区，Paddy Power的民调显示，希腊人投票接受债权人条件的几率为三分之二。

而且分析师表示，欧洲央行实施规模达万亿欧元的购债计划还不到四个月，如果危机蔓延拖累经济成长和通胀前景，量化宽松购债计划可能会加速。

西班牙 、意大利 10年期公债收益率升22个基点，分别报2.35%和2.37%，葡萄牙10年期公债收益率 升34个基点，报3.08%。2012年中，三国公债收益率均高于7%。

德国10年期公债收益率 下降13个基点至0.79%，西班牙10年期公债较可比德债利差扩阔至一年最宽。

银行业人士表示，市场交投清淡，买卖债券难度加大，且欧洲央行透过量化宽松政策购入大量公债。缺乏流动性令市场走势被放大。

希腊料将无法在周二向IMF偿还16亿欧元贷款。

Tradeweb的价格显示，希腊两年期公债收益率上升多达16个百分点，但策略师表示，资本管制可能限制了持有多数希腊公债的本国银行的交易活动。

希腊的主要股票交易市场周一也闭市，本周将一直休市。(完)

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