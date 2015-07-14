欧元债市：德债收益率下跌，市场担忧希腊获得援助面临的障碍

投资者担心，齐普拉斯可能很难赢得推进立法所需的支持，而且即便他做到了，投资者也怀疑他能否坚持将为期三年的计划实施到底。

10年期德债收益率 下跌3个基点至0.83%。意大利 和西班牙 10年期公债收益率均上涨1个基点至2.13%。葡萄牙10年期公债收益率 上升2个基点至2.81%。

德国商报(Handelsblatt)引述参与人士的话表示，德国财政部长朔伊布勒在与欧元区其他财长讨论时，建议希腊或可发行借条，做为暂时性的融资工具。

希腊退出欧元区的风险仍很高，这限制了市场反应。

“对于最终能否敲定协议，市场可能有点不确定，”KBC策略师Piet Lammens表示。

“即便达成协议，但长期而言周末的谈判对欧元区来说不是好事。因为希腊退欧第一次摆上了台面...当有枪指着你的头时，你将不会有货币联盟。”(完)