欧元债市：葡西意公债收益率下跌，此前希腊议会通过救助方案但问题犹存

路透伦敦7月16日 - 低评级欧元区国家公债收益率(殖利率)周四走低，之前希腊议会通过了债权人要求的撙节措施，为新的救助方案扫清了道路。

在欧元区政府原则上同意向希腊提供新的三年期贷款后，欧洲央行将为希腊的银行提供的紧急金援限额上调了9亿欧元至约900亿美元。

欧洲央行在今日货币政策会议上维持政策稳定，总裁德拉吉记者会的提问主要都集中在希腊问题上。德拉吉表示，欧洲央行会全面实施其规模达万亿欧元的购债计划至明年9月，并承诺在必要时采取进一步行动。

尽管希腊议会通过撙节措施，起码确保了希腊在近期不会退出欧元区，但分析师对该协议的政治、经济和社会成本仍有疑虑。

欧元集团财长表示，寻求由欧洲金融稳定机制(EFSF)向希腊提供70亿欧元过桥贷款偿还逾期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

葡萄牙 、意大利 和西班牙10年期公债收益率 跌幅在3-5个基点，分别报2.70%、1.996%和1.988%。

策略师表示，西班牙和法国周四发售了约150亿欧元公债，投资人要消化新的供应，公债未能进一步大涨。

希腊10年期公债收益率大跌96个基点，报11.72%，较短期公债收益率重挫189个基点，报24.76%。

德国10年期公债收益率 升1个基点至0.78%。（完）

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