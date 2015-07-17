欧元债市：欧元区公债收益率全面下滑，因德国议会批准希腊第三轮救助磋商

路透伦敦7月17日 - 欧元区公债收益率周五全面下滑，因希腊救助最大金主－德国议会批准对希腊第三轮救助磋商。

德国议会下院投票通过后，欧洲稳定机制(ESM)正式决定开始与希腊展开第三轮救助磋商，可能在未来三年向希腊提供总计860亿欧元的金援。

希腊问题最强硬的批评者之一--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)仍质疑希腊能否得到救援。他表示，希腊的融资需求在不断上升，暂时退出欧元区进行债务扣减或许是更好的选择 。

分析师称，随着夏季假期开始，欧元区下周没有计划公债发行，这料有助于压抑公债收益率的走势。

在这种环境下，市场应更能感受到欧洲央行购债计划的影响。

欧洲央行总裁德拉吉周四重申，欧洲央行将全面实施购债计划，至少到明年9月，并表示在必要时有更多工具可以使用。

德国10年期公债收益率 下降4个基点至0.75%，而其它欧元区国家10年期公债收益率下降了2-7个基点。

Tradeweb价格显示，希腊10年期公债收益率 大跌50个基点，报11.22%，但因该国资本管制，希腊公债交投受限。(完)

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