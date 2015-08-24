欧元债市：德债收益率挫至近三个月低点，中国增长放缓忧虑促使投资者避险

* 中国股市暴挫近9%

* 德债收益率挫至近三个月低点

* 欧洲央行看重的通胀指标触及六个月低点

路透伦敦8月24日 - 德国公债收益率(殖利率)周一跌至近三个月最低，因市场担忧中国可能引领全球经济放缓，促使投资者撤出股票等风险资产。

市场担忧中国需求萎缩，打击油价跌至六年半低点，人民币贬值的可能性有将通胀放缓输出到别国的风险。

分析师称，这给美联储和英国央行的升息计划带来麻烦，甚至可能迫使欧洲央行将万亿欧元购债计划延长。该计划定于2016年9月结束。

欧洲央行看重的通胀预期市场指标－显示未来五年通胀预期的欧元区五年远期损益平衡率 降至六个月低点1.58%。其他指标显示欧元区可能在一年的时间内重陷通缩。

投资人在指标德国10年期公债中寻求避险，10年期德债 收益率盘初跌至约三个月最低的0.51%，日内交投区间宽至0.51-0.58%。

“市场出现一些恐慌，”Natixis策略部门主管Jean-Francois Robin表示，“中国的局势导致市场大举出脱风险资产。”

中国股市暴挫9%至六个月低点，抹去今年录得的全部涨幅。欧洲各国股市也都急跌。美股道琼工业指数一度暴跌逾千点。

自年中以来，中国股市已经崩跌逾30%，在中国公布了一系列疲弱的经济数据后，本月中国政府意外安排人民币贬值。

“中国的情况对全球其它地区造成巨大影响，”法国农业信贷银行策略师Orlando Green说道，“在这样的市场很难进行交易，我们需要格外谨慎。”

国际货币基金组织(IMF)财政事务部主任科塔雷利(Carlo Cottarelli)周六表示，中国经济放缓以及股市大幅下跌并不预示着危机，而是意味着中国“有必要”进行调整。他重申IMF预计中国经济今年料成长6.8%，低于2014年的7.4%增幅。

西班牙10年期公债收益率 持稳在2.02%，意大利10年期公债收益率 升2个基点，报1.89%，葡萄牙10年期公债收益率 升5个基点，报2.69%。（完）

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