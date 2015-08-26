欧元债市：欧元区公债收益率回落，对中国刺激举措的不确定提振避险公债

路透伦敦8月26日 - 欧元区公债收益率周三再度走低，因中国降息降准带动的全球金融市场反弹势头消退，投资者担忧全球第二大经济体中国可能需要祭出进一步刺激举措来遏制成长放缓的势头。

中国周二双降推动德债收益率攀升15个基点，并刺激全球股市反弹。但今日德债收益率昨日的涨幅被回吐三分之一，全球股市也未能延续昨日的反弹之势。

中国市场对双降的反应令人失望，促使投资者预计政府可能需要在未来数月进一步降息，这将压低人民币汇率，并将通胀放缓压力出口到全球其他国家。

但对全球投资者而言，更重要的是中国的困境可能阻碍美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息。

纽约联储总裁杜德利周三表示，在近期全球市场出现大幅震荡后，9月升息的迫切性看似较几周前降低。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，通胀无法触及目标水准的风险上升，央行可能在必要时扩大资产购买计划规模。

“如果中国无法遏制成长进一步快速放缓，全球都将受到影响，”Oxford Economics的Clare Howarth表示。

“我们的情境模型显示，一旦中国经济硬着陆，将促使美联储推迟升息，可能会推迟好几个月，其他国家的央行也将步其后尘。”

德国10年期公债收益率下跌5个基点，报0.70%，但仍远高于周一触及的三个月低位0.51%。

葡萄牙、西班牙和意大利等评级较低的欧元区公债收益率 下跌1-4个基点，分别报2.69%、2.10%和1.98%。(完)

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