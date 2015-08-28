欧元债市：德债收益率回落，因德国通胀数据的影响盖过油价反弹

路透伦敦8月28日 - 德国公债收益率周五小跌，对油价突然急升不予理会，因数据显示能源价格骤降拖累德国消费者物价走低。

德国8月通胀仍接近零，使欧洲央行仍然面临需考虑追加刺激举措的压力。

油价周四暴涨10%并未给投资者太大的激励，因在布兰特原油本周跌至2009年以来最低后，他们不确定此番反弹是否能使油市收复失地。

相反，近期油价重挫压制了市场对消费者物价上涨的预期，部分指标显示，欧元区可能在一年内再度滑入通缩。

“很显然，在商品价格急跌和过去一个月通胀预期下滑后，市场主要关注数据硬指标的表现，”RBC的利率策略师Vatsala Datta表示。

“油价走势震荡。现在是大涨，但很快又可能下跌。以必须看到油价持续上行，而不是某一日的大涨。”

在欧元区通胀数据下周一出炉，以及欧洲央行下周四举行政策会议前，德国今日的数据显得尤为重要。市场预计欧洲央行将下修通胀预期，且可能讨论其他刺激举措。

目前，接受录得调查的分析师逾半数预计，欧洲央行将延长购债计划至2016年9月原定截止期之后。

10年期德债收益率跌2个基点，报0.71%。其他欧元区国家的可比公债收益率持稳至小跌。

一级市场，意大利标售75亿欧元五年和10年期公债，结果不错。(完)

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