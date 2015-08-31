欧元债市：德债收益率上升，因决策者淡化中国及通缩风险

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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周一出炉的数据料显示，欧元区通胀率接近零，这已经导致外界猜测欧洲央行本周会议将将需要讨论更多刺激举措，以推动通胀率升向2%左右的目标水准。
一些市场指标显示，欧元区在一年时间内可能重新陷入通缩。
不过冈斯坦西欧上周表示欧洲央行现在行动还为时过早，他周六补充称，即便有油价下滑等外部冲击，但欧洲央行购买资产的举措正帮助抵御通缩。
0900GMT出炉的欧元区通胀数据料显示，8月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.1%，增幅低于前月的0.2%。
德国10年期公债收益率(殖利率) 盘初上涨1个基点至0.73%。其他欧元区国家公债收益率略微上升。交易商称市场交投清淡，受英国银行假期影响。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/杜明霞；审校 张明钧/艾茂林)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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