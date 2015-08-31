欧元债市：德债收益率持坚，此前欧元区通胀数据优于预期

路透伦敦8月31日 - 德国公债收益率(殖利率)周一持坚，未能对优于预期的欧元区通胀数据或决策者淡化了中国经济放缓和通胀前景黯淡的影响做太大反应。今日英国银行假期，市场成交减少。

美联储副主席费舍尔周六的讲话，令人预期美联储下月仍有可能进行10年来的首次升息。

美国升息会影响全球市场，美国公债等最高评等公债收益率可能大涨。

在杰克森霍尔央行官员会议上，其他讲话者表示各自的经济体能够经受最近中国市场动荡的冲击，其中包括英国央行总裁卡尼和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。中国股市重挫，可能拖累亚洲股市创下三年来的最大月线跌幅。

市场担心的一点是中国消费减少将令已经大跌的油价进一步承压，消费者物价成长将保持迟滞。

欧盟统计局周一公布，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%(预估为上升0.1%)。

一些市场指标显示，欧元区在一年时间内可能重新陷入通缩。

由于消费者物价增幅远低于欧洲央行近2%的目标，市场预计欧洲央行周四将下调通胀预估。

一些市场人士预计，欧洲央行甚至可能出台意外政策。

不过欧元区最大经济体－德国经济颇为强劲。德国公布的7月零售销售按月增幅为九个月最强，巩固了今年民间消费将支撑经济成长的预期。

德国10年期公债收益率(殖利率) 小涨至0.74%。其他欧元区国家可比公债收益率略微上升。交易商称市场交投清淡，受英国银行假期影响。(完)

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