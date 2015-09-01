欧元债市：低评级欧元区公债收益率攀升，因中国忧虑犹存

路透伦敦9月1日 - 较低评级欧元区公债收益率周二攀升，因数据显示中国制造业PMI指数创下数年低点后，投资者削减对风险较高资产的敞口。

“今日避险意愿占上风，股市受创，这一情绪蔓延至欧元区二线公债市场，”DZ Bank的策略师Felix Hermann表示。

葡萄牙10年期公债收益率 上扬10个基点，报2.74%。意大利和西班牙10年期公债收益率 也攀升4个基点，分别报1.99%和2.14%。

较高风险资产回落使德债有所上回稳，10年期德债收益率 仅小涨至0.80%。今日油价重拾跌势，回吐约半数昨日涨幅。

周末在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行总裁年会上，各国央行总裁在讲话中淡化了中国成长放缓的影响。

市场的担忧之一是，中国消费减少了将拖累油价走低，并导致消费者物价增长迟滞，从而使欧洲央行面临扩大1万亿欧元资产购买计划规模的压力。

欧洲央行将于周四开会，预计将下修通胀预期。

对投资者而言，一大不确定性是美联储是否会在本月升息，此举将对全球金融市场造成很大的影响。(完)

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