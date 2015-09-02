欧元债市：德债收益率下跌，市场关注欧洲央行会议和美国数据

路透伦敦9月2日 - 德债收益率(殖利率)周三下跌，投资者焦点转向周四的欧洲央行会议，该行可能暗示追加货币刺激政策，以应对商品价格大跌带来的去通胀压力。

中国和美国公布了疲弱的经济数据之后，围绕全球经济体质的担忧升温，这支持了评级较高的政府公债。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，8月民间就业人数增加19万人，逊于分析师预期的20.1万人。 官方就业报告将在周五出炉。

投资者担心，中国消费减少将加剧油价的跌势，使消费物价低迷，这将加大欧洲央行扩大万亿欧元资产购买计划的压力。该计划原定明年9月结束。该行周四料将下调通胀率预估。

欧洲央行密切关注的长期市场通胀预期指标 周三降至1.69%，周二报1.74%，进一步远离欧洲央行设定的略低于2%的目标。

德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.79%，周一曾升至两周高位0.82%，其他高评级公债收益率的跌幅亦类似。

由于周三的美国就业数据不及预期，投资人现静待周五的非农就业数据，以判断是否美联储将在本月货币政策会议上升息。

“本行观点是美联储将保持观望到12月，”荷兰合作银行高级利率策略师Richard McGuire表示。

欧元区二线国家公债方面，葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点，至2.69%，意大利 及西班牙10年期公债收益率 跌1个基点，分别报1.99%及2.13%。(完)

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