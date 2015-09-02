欧元债市：德债收益率下跌，市场关注欧洲央行会议和美国数据

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦9月2日 - 德债收益率(殖利率)周三下跌，投资者焦点转向周四的欧洲央行会议，该行可能暗示追加货币刺激政策，以应对商品价格大跌带来的去通胀压力。
中国和美国公布了疲弱的经济数据之后，围绕全球经济体质的担忧升温，这支持了评级较高的政府公债。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，8月民间就业人数增加19万人，逊于分析师预期的20.1万人。 官方就业报告将在周五出炉。
投资者担心，中国消费减少将加剧油价的跌势，使消费物价低迷，这将加大欧洲央行扩大万亿欧元资产购买计划的压力。该计划原定明年9月结束。该行周四料将下调通胀率预估。
欧洲央行密切关注的长期市场通胀预期指标 周三降至1.69%，周二报1.74%，进一步远离欧洲央行设定的略低于2%的目标。
德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.79%，周一曾升至两周高位0.82%，其他高评级公债收益率的跌幅亦类似。
由于周三的美国就业数据不及预期，投资人现静待周五的非农就业数据，以判断是否美联储将在本月货币政策会议上升息。
“本行观点是美联储将保持观望到12月，”荷兰合作银行高级利率策略师Richard McGuire表示。
欧元区二线国家公债方面，葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点，至2.69%，意大利 及西班牙10年期公债收益率 跌1个基点，分别报1.99%及2.13%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计