更正-欧元债市：欧洲央行发出支撑经济信号，打击欧元区公债收益率下跌

(更正：文中第七段应为“欧元区其它国家的公债收益率”非“欧元区除希腊外其它国家的公债收益率”)

* 欧洲央行可能扩大量化宽松政策的前景提振欧元区公债

* 欧洲央行政策前景抵消美国就业数据的影响

* 德债收益率当日下挫7个基点

路透伦敦9月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五进一步下跌，此前欧洲央行(ECB)发出强劲信号，该行愿意采取进一步措施支撑欧元区经济。

市场仍聚焦欧洲央行周四发布的温和信号，尽管美国非农就业报告令美联储在本月稍晚升息的可能性犹存。

尽管迄今美联储已经表示今年可能升息，但欧洲央行和中国央行则倾向于进一步宽松政策。

欧洲央行周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。

欧洲央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。

欧洲央行管委诺沃特尼周五也表示，欧元区通胀可能在未来几个月降至负值区域。

德国10年期公债收益率 下跌7个基点至0.67%，创下逾一周最低。周四该收益率已经下跌6个基点。欧元区其它国家的公债收益率则下跌2-6个基点。

“中期而言欧洲央行量化宽松比美国非农就业数据更重要，所以我认为(德国)公债偏向于看多，”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq说。

近期金融市场的动荡，已经引发了对于美联储或许不会在今年加息的揣测。

不过若美国就业数据强劲，可能重新点燃美联储最早或在本月加息的预期。而这将有可能伤害到风险资产的表现。

美国公布8月非农就业岗位增长17.3万，低于市场预估的22万，但6月和7月增幅被上修了4.4万，且失业率降至近七年半最低，薪资增长也出现加速。 (完)

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