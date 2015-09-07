欧元债市：德债收益率小升，此前德国工业产出数据表现强劲

欧洲央行上周下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大资产购买计划铺路。

德国10年期公债收益率(殖利率) 日内上涨1个基点至0.68%，周四和周五累计下跌12个基点。交投料清淡，因美国市场逢劳动节假期休市。

“周四尾盘和周五早盘公债(价格)大涨，投资者现在略作喘息，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示，“除此之外德债仍获良好支撑，德拉吉上周发表温和讲话，加强了出台更多举措的可能性。”

投资者还在消化美国升息前景，此前数据显示美国8月非农就业岗位增幅较7月放慢。

中国经济放缓担忧导致上个月金融市场震荡。中国周二和周三将公布贸易和通胀数据。

欧元区二线国家方面，意大利10年期公债收益率 上涨1个基点至1.89%，西班牙 和葡萄牙10年期公债收益率 均上涨3个基点，分别升至2.11%和2.55%。(完)

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