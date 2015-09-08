欧元债市：西班牙公债引领南欧公债升势，因经济数据强劲

* 二线公债收益率下滑，表现优于德债

* 强劲数据公布后，二线公债人气改善

路透伦敦9月8日 - 西班牙公债收益率周二引领南欧公债收益率的跌势，优于预期的欧元区经济成长数据提振市场人气。

在中国股市周二出现尾盘反弹后，较高风险资产基调转强，欧股和二线欧元区公债也因此得益。

数据显示，欧元区经济第二季按年增幅达到1.5%，快于预期，且高于之前公布的1.2%。

西班牙10年期公债收益率 跌9个基点，报2.06%，意大利和葡萄牙10年期公债收益率 分别跌5-6个基点，报1.84%和2.52%。

西班牙公债表现一改近期落后于意大利公债的态势，但这一情况可能稍纵即逝。西班牙10年期公债较可比意大利公债收益率差仍在两年最高水准，并可能进一步扩大，因在9月27日西班牙加泰罗尼亚地区选举前，投资人感到不安。

核心欧元区公债方面，德国10年期公债收益率 升1个基点，报0.68%，此前德国发售7.45亿欧元2030年到期通膨保值债券。荷兰也发售了8.9亿欧元2047年到期债券。

受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。中国进出口形势不容乐观，全年6%增长目标已经很难实现。基于国内经济面临较大下行压力，稳增长政策亟待落实，宽松货币同时还需要积极财政的配合。 (完)

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