欧元债市：德国公债收益率上升，今日标售结果令人失望

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 数据显示中国8月外汇储备降幅创纪录
* 分析师担心中国对公债需求不断降低
* 希腊公债收益率重回选举前的水准
路透伦敦9月9日 - 德国公债收益率周三上升，此前德国公债标售再度获得不足额投标，令市场愈发担心中国对欧洲指标债的需求正在降低。
德国标售10年期公债，今年稍早进行的几次标售技术上都算失败的。
市场将关注今日稍晚美国进行的210亿美元10年期公债的标售，因目前市场对于中国出售部分美国公债感到担忧。
周一公布的数据显示，中国8月外汇储备降幅创下纪录，反映出该国当局制止人民币汇率下跌和稳定金融市场的行动的影响。
德国10年期公债收益率 上升2个基点至0.70%，周一触及及两周低位0.65%。
“谁都不知道中国的需求会怎样，这造成了不确定性，”德国商业银行策略师Michael Leister称。
欧元区二线公债中，希腊10年期公债收益率降至1月大选来最低水准。10年期公债收益率降28个基点，报8.52%，但仍低于两年期公债收益率，这是该国可能仍会出现违约的迹象。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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