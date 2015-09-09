欧元债市：德国公债收益率上升，今日标售结果令人失望

* 数据显示中国8月外汇储备降幅创纪录

* 分析师担心中国对公债需求不断降低

* 希腊公债收益率重回选举前的水准

路透伦敦9月9日 - 德国公债收益率周三上升，此前德国公债标售再度获得不足额投标，令市场愈发担心中国对欧洲指标债的需求正在降低。

德国标售10年期公债，今年稍早进行的几次标售技术上都算失败的。

市场将关注今日稍晚美国进行的210亿美元10年期公债的标售，因目前市场对于中国出售部分美国公债感到担忧。

周一公布的数据显示，中国8月外汇储备降幅创下纪录，反映出该国当局制止人民币汇率下跌和稳定金融市场的行动的影响。

德国10年期公债收益率 上升2个基点至0.70%，周一触及及两周低位0.65%。

“谁都不知道中国的需求会怎样，这造成了不确定性，”德国商业银行策略师Michael Leister称。

欧元区二线公债中，希腊10年期公债收益率降至1月大选来最低水准。10年期公债收益率降28个基点，报8.52%，但仍低于两年期公债收益率，这是该国可能仍会出现违约的迹象。(完)

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