欧元债市：意大利公债收益率持稳，西班牙选举疑虑引致对意国公债需求

意大利10年期公债收益率 变动不大，报1.84%，西班牙10年债收益率 上涨2个基点，报2.11%，利差保持在接近两年来最阔水平。

投资者也在关注收盘后，穆迪是否上调爱尔兰的主权债信评级。爱尔兰10年期公债收益率 下跌1个基点，报1.31%。

“可以期待的是，至少展望会上调至‘正面’。当前穆迪给爱尔兰的评级为Baa1，其他两家评级机构的评级都已经是A类级别。”DZ Bank的分析师在研报中称。

“爱尔兰公债重新成为核心公债的进程应会继续，甚至会加快，未来几周利差可能明显缩窄。”

德国10年期公债收益率 也下跌1个基点，报0.68%，市场对美联储下周升息的可能性愈发怀疑。(完)

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