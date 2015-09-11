欧元债市：西班牙公债表现落后，因加泰罗尼亚地区选举临近

路透伦敦9月11日 - 西班牙10年期公债收益率高出意大利公债的利差周五升至逾两年高位，因投资人担心如果分离主义人士赢得本月稍晚富裕省份加泰罗尼亚举行的选举，西班牙政局可能不稳。

随着竞选活动正式展开，周五数以万计的民众开始在巴塞罗那的街头集会，要求东北部的加泰罗尼亚独立。该省人口和产出约占西班牙的五分之一。

9月27日的地区选举临近，西班牙公债表现已经逊于意大利公债。

最新民调显示，赞成独立的政党可能赢得多数席位，但并不是绝对多数。

对西班牙政局的担忧扶助刺激了对意大利公债标售的需求，意大利透过公债标售筹集了目标的77.5亿欧元，三批公债的得标利率均下跌。

意大利10年期公债收益率 跌1个基点，报1.84%，西班牙10年债收益率 上涨2个基点，报2.11%，利差升至28个基点，为2013年8月中来最阔水平。

投资者也在关注收盘后，穆迪是否上调爱尔兰的主权债信评级。爱尔兰10年期公债收益率 下跌1个基点，报1.31%。

“可以期待的是，至少展望会上调至‘正面’。当前穆迪给爱尔兰的评级为Baa1，其他两家评级机构的评级都已经是A类级别。”DZ Bank的分析师在研报中称。

“爱尔兰公债重新成为核心公债的进程应会继续，甚至会加快，未来几周利差可能明显缩窄。”

德国10年期公债收益率 下跌4个基点，报0.66%，市场对美联储下周升息的可能性愈发怀疑。(完)

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