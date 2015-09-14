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债券 | 2015年 9月 14日 星期一 23:38 BJT

欧元债市：公债收益率大致持稳，市场等待美联储会议决定

路透伦敦9月14日 - 欧元区公债收益率周一大致持稳，因投资者观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在本周开始近十年来首次升息，同时数据进一步凸现中国经济放缓。

市场反映美联储在周四结束的政策会议上有30%的机率升息，低于上月中国安排人民币贬值前预计的约50%的机率。

即使美联储本周维持利率不变，但也可能强烈暗示将在10月或12月会议上升息。

在美国本土经济增速支持加息的情况下，中国市场动荡和美国通胀预期下降令美国政策制定者心存谨慎。

周末中国公布的工业和投资数据显示，8月份中国经济放缓速度大于预期，即便是零售和房市发出稍微乐观的信号。

“未来几天要克服的最大障碍是周四的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。

德国10年期公债收益率 持平，报0.65%，处于0.50-1.00%的过去四个月交投区间中段。

较低评级的西班牙 和意大利 公债收益率都小涨，分别报2.12%和1.85%。

西班牙和意大利公债收益率之差仍处在逾两年最高水准，因西班牙加太罗尼亚地区选举之际，市场担心该国政治的不稳定性。

与此同时，希腊公债收益率在该国选举前仍在今年来最低水准附近。

希腊10年期公债收益率 周一升7个基点至8.83%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)

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