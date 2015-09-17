欧元债市：欧元区公债收益率持稳，美联储公布利率前有大量新债供给

供应压力推动一些欧元区公债收益率本周上升，速度甚至比美国公债还快。尽管需求平平，但较高的收益率应该会确保标售顺利进行。

不过，一旦标售活动过去，分析师预计市场将聚焦于欧洲和美国货币政策前景分化上。

考虑到欧元区基本上并不存在通胀，欧洲央行已暗示若有必要，可能会扩大印钞计划。

“(美联储会议)可能会略微削弱需求，并让部分投资者持续在场边观望，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt称，并预计美联储将升息，但暗示联储未来会以极其缓慢的步伐收紧政策。

“对美国来说，这是个大日子，但在欧洲，由于欧洲央行仍在考虑扩大量化宽松计划...溢出影响将很小。”

德国10年期公债收益率 上涨不到1个基点至0.78%。欧元区其他公债收益率介于持平至小涨之间。

西班牙10年期公债收益率 报2.13%，法国10年期公债收益率 报1.10%。(完)

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