欧元债市：欧元区公债收益率持稳，美联储公布利率前有大量新债供给

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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供应压力推动一些欧元区公债收益率本周上升，速度甚至比美国公债还快。尽管需求平平，但较高的收益率应该会确保标售顺利进行。
不过，一旦标售活动过去，分析师预计市场将聚焦于欧洲和美国货币政策前景分化上。
考虑到欧元区基本上并不存在通胀，欧洲央行已暗示若有必要，可能会扩大印钞计划。
“(美联储会议)可能会略微削弱需求，并让部分投资者持续在场边观望，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt称，并预计美联储将升息，但暗示联储未来会以极其缓慢的步伐收紧政策。
“对美国来说，这是个大日子，但在欧洲，由于欧洲央行仍在考虑扩大量化宽松计划...溢出影响将很小。”
德国10年期公债收益率 上涨不到1个基点至0.78%。欧元区其他公债收益率介于持平至小涨之间。
西班牙10年期公债收益率 报2.13%，法国10年期公债收益率 报1.10%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/许娜；审校 王洋)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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