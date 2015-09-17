欧元债市：欧元区公债收益率持稳，美联储公布利率前有大量新债供给

* 1800GMT，美联储发布利率决定

* 法国、西班牙发售130亿欧元公债

* 周日选举前，希腊公债收益率下滑

路透论调9月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四持稳，法国和西班牙发售130亿欧元公债，稍晚美联储将公布利率决定，是否进行10年来首次上调利率。

法国标售80亿欧元2018年和2020年到期公债，西班牙也标售约50亿欧元债券。

本周欧元区公债收益率小涨，在美联储今日1800GMT发布利率决定前的清淡交投令公债发售对市场的影响更大。

尽管周三德国标售30年期公债时未吸引到足够的买家，但较高的收益率在周四的标售中帮助带动了需求。

投资人预计美联储今日升息的可能性仅为25%。策略师表示，即便美联储今日升息，对欧洲市场的影响将受到欧洲央行宽松货币政策的限制。

考虑到欧元区基本上并不存在通胀，欧洲央行已暗示若有必要，可能会扩大印钞计划。

欧盟政策的迥异令美国和欧洲短期公债收益率差升至逾八年最宽。

“对美国来说，这是个大日子，但在欧洲，由于欧洲央行仍在考虑扩大量化宽松计划...溢出影响将很小。”

德国10年期公债收益率 上涨1个基点至0.79%。

法国10年期公债收益率 持平，报1.10%，西班牙10年期公债收益率 跌3个基点，报2.11%。

周四希腊公债在欧元区表现最好，其10年期公债收益率 跌24个基点，报8.44%，两年期公债收益率 跌42个基点，报11.16%。周日希腊将举行大选。(完)

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