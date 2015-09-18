欧元债市：欧元区公债收益率跌10-15个基点，因美联储保持宽松政策不变

路透伦敦9月18日 - 欧元区公债收益率周五下跌超过10个基点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)屈从于对全球经济疲弱的担忧，决定继续保持近零利率政策。

美国央行周四称，诸多全球风险和其他因素促使其推迟近十年来首次升息时间。

美联储保留了今年升息的倾向，17位政策制定者中有13位仍预计2015年至少升息一次，尽管比6月会议上的15位少。美联储将于10月和12月再次开会。

法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，“美联储表明今年将升息的意愿已有时日，但在九年没有升息后做出决定，一定是很难的。”

德国10年期公债收益率 下跌11个基点，至0.67%，略高于上周五0.66%的收盘水准。

评级较低的西班牙公债 和意大利公债收益率 下跌14-15个基点，分别跌至1.96%和1.78%的一个月内低点。

一些投资人认为美联储也许犯了一个政策错误，保持利率不变会引发导致金融市场和经济动荡的资产泡沫，从而使经济困顿时间更长。

EI Sturdza Investment Funds固定收益资产组合经理Eric Vanraes称，“作为一名债券基金经理，这是我一生中第一次希望升息。资金必须有价，没有成本的资金长期来说对市场无益。”

Vanraes坚持持有最高评级资产，他称，“这个时候，我不在意收益率。”

欧元区债市普涨也波及到即将于周日进行大选的希腊市场。

希腊10年期公债 跌18个基点，报8.26%，两年期公债收益率下跌37个基点，报10.79%。(完)

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