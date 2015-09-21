欧元债市：葡萄牙公债收益率在评级上调后下滑，希腊选举消除不确定性

希腊左翼领导人齐普拉斯在周日的选举中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。

他没有明确提到850亿欧元援助计划，但左翼激进联盟党(Syriza)在竞选时保证执行这一计划，同时承诺将出台举措，保护因该计划而可能利益受损的团体。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌7个基点至2.47%，此前标准普尔将葡萄牙信用评等上调1个级距至BB+，但其评级仍非常容易受希腊局势影响。

西班牙 和意大利 的10年期公债收益率均下跌1个基点，分别至1.95%和1.77%。

“希腊选举结果正面，令人意外的是(齐普拉斯)以如此有绝对性的优势赢得大选，”KBC策略师Piet Lammens称。

但他预计，西班牙和葡萄牙大选将使这些债券近期内承压。

德国10年期公债收益率 持平于0.67%，上周五在美联储宣布维持利率不变后曾下跌逾10个基点。(完)

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