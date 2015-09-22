欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因预计欧洲央行采取更多刺激措施

路透伦敦9月22日 - 德国公债收益率周二跌至一个月内低点，大部分其他欧元区公债收益率亦下跌，此前欧洲股市大幅下挫，且欧洲央行政策制定者暗示他们可能扩大刺激计划。

西班牙和葡萄牙公债收益率跌幅小于其他公债，因投资者对两个国家即将进行的大选结果不确定。

泛欧FTSEurofirst 300指数 重挫3.2%，这带动了风险小的公债投资势头。

欧洲央行首席经济学家称，全球经济的风险“已经大幅提高”。欧央行管委诺沃特尼称，如果经济不见好转，欧元区利率可能会尽可能长时间地保持在较低水平。

ING资深利率策略师Martin van Vliet称，“大家都在炒作欧央行进一步扩大量化宽松政策。”

德国10年期公债收益率 跌9.4个基点，至0.594%。大部分其他欧元区公债收益率下跌5-9个基点。

美国10年期公债收益率与德国10年期公债收益率差本月增加了近15个基点，至逾150个基点，反映出两个国家在货币政策前景上的不同。

西班牙10年期公债收益率 下跌4.1个基点，报1.96%，葡萄牙公债收益率 升1.6个基点，报2.60%。

在西班牙，投资者担心如果主张分裂的阵营在富裕的加泰罗尼亚周日地区选举中获胜，将会带来西班牙政治不稳定。

在葡萄牙，10月4日的大选可能会产生一个没有政党获得绝对多数议席的议会。(完)

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