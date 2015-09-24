欧元债市：德债收益率徘徊在一个月低位，追随股市走势

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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对美国货币政策最终将收紧、及中国经济增长放缓可能损及全球经济的担忧，让投资者对股市持更加谨慎的态度，并增强了风险较低债券的吸引力。
德国10年期公债收益率(殖利率) 基本持稳在0.61%。
其他欧元区公债收益率持平或小升。
刚刚公布的德国IFO 9月企业景气判断指数为108.5，路透调查预估为108.0，上月为108.3。
欧洲央行将于周四进行第五次定向长期再融资操作(TLTRO)。路透访问欧元货币市场交易商的调查结果显示，欧洲央行将向银行业提供500亿欧元贷款,这些贷款必须放给企业。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/许娜; 审校 高琦/李春喜)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选