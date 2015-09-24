欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，距离葡萄牙大选还有10天

路透伦敦9月24日 - 葡萄牙公债收益率周四下跌，因民调预计，在位的执政党联盟将在大选中获胜，葡萄牙称该国有望达到今年预算赤字目标。

葡萄牙公债表现好于所有其他欧元区主要债券市场，后者收益率基本持平。

民调显示，葡萄牙社会民主党和CDS-PP组成的执政联盟的支持率领先于反对党，大选将于10月4日举行。这表明葡萄牙将保持政治的延续性，本届政府的改革努力获得赞赏。

组建多数政府的希望渺茫，部分市场人士仍担心缺少多数的政府会损害葡萄牙的经济复苏。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌5个基点，报2.56%，因政治前景不稳定该公债收益率最近几周上涨。

葡萄牙称计划向个人投资者发售5年和10年期浮动利率公债，这可能意味着向机构投资者发售较少公债，这也有助于推动收益率走高。

葡萄牙周三上调了2014年预算赤字，修正后赤字相当于GDP的7.2%，前值为4.5%，因包括了救助一家主要银行的费用。但葡萄牙称仍能实现今年2.7%的预算赤字目标。

西班牙10年期公债收益率 涨2个基点，报1.99%。德国10年期公债收益率 盘中一度跌至0.57%的一个月低点，收于0.59%。

周四公布的Ifo数据显示，德国9月企业景气意外改善，达到5月以来最高，该指数9月升至108.5，8月被上修至108.4，超过路透调查的分析师预计的108.0。

该数据对市场未产生影响，因交易商在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今天晚些时候有关通货膨胀的讲话。美国耐久财和请领失业金数据符合预期。

欧洲央行周四透过第五次定向长期再融资操作(TLTRO)向银行提供了155亿欧元的流动性，以促使银行增加对企业和消费者的借贷。(完)

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