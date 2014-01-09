欧元债市：经济增长和欧洲央行政策前景燃点对西班牙和葡萄牙公债买需

* 西班牙标售53亿欧元公债，规模高于目标

* 对葡萄牙公债的需求超过90亿欧元

* 欧洲央行超宽松政策支撑对二线国家公债的买需

路透伦敦1月9日 - 投资人周四吸纳西班牙在2014年首次标售的公债，且对葡萄牙公债标售的买兴也很热烈，因经济前景改善燃点对较高收益欧元区公债的需求。

一些投资人怀疑二线国家公债收益率持续下跌的趋势还能维持多久，受欧洲央行承诺支撑，二线国家公债收益率已连跌了18个月。不过，这些忧虑，特别是对公债评级和流动性的担忧，似乎没有影响本周买家的买兴。

西班牙10年期公债 收益率周四降至四年最低，此前西班牙售出53亿美元五年期和15年期公债，高于目标规模。

葡萄牙把握市况向好及其公债收益率下跌的机会，透过银团销售发行五年期公债，在今年放弃国际援助计划的支持前，测试自身在市场筹资的能力。葡萄牙公债级别为垃圾级。

这次葡萄牙公债销售的主承销商表示，投资人需求是20-25亿欧元计划发行规模的约五倍。发行结束后，10年期葡萄牙公债收益率应声跌至约七个月低位。

对欧洲央行将长时间保持低利率，甚至进一步降息以支持经济复苏的预期不仅支撑了二线国家公债需求，也支撑了区内高评级国家公债买需，如法国在2014年公债发售开局强劲。

欧洲央行在周四会议后公布维持主要利率在纪录低位0.25%不变，且重申，如果通胀仍远低于央行目标或货币市场状况过于紧缩，央行准备采取行动放宽政策。

西班牙10年期公债 收益率跌5个基点，报3.75%，今年迄今下降约50个基点，至四年低位。五年期西班牙公债 收益率跌9个基点，至至少2009年来最低的2.26%。

葡萄牙10年期公债 收益率跌3个基点，报5.40%，今年迄今下跌70个基点，葡萄牙五年期公债 收益率持稳在4.11%。(完)

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