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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:16 BJT

欧元债市: 两年期德债收益率上扬,受欧洲央行贷款偿还疑虑影响

路透伦敦1月18日 - 德国两年期公债收益率(殖利率)周五升至近10个月高点附近,交易商指出,因货币市场益发担心银行业者将提前偿还欧洲央行的三年期贷款.

两年期德债收益率 升至0.25%,接近2012年3月底触及的高位.(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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