欧元债市：德债上涨，因投资人在塞浦路斯议会投票前寻求避险

* 塞浦路斯议会将就备受争议的银行存款征税进行投票
* 德债上涨，两年期德债收益率跌至负值
* 欧元区二线国家公债变动不大，但扩散风险犹在
路透伦敦3月19日 - 投资人周二在低风险的德债中避险，因预计塞浦路斯议会将不会在周二稍后的投票中批准一项确保该国获得关键救助，避免违约所需的议案。
塞浦路斯政府提出免除向银行小额储户征税的建议，作为博取议会将支持该国取得国际援助的最后努力，不过，塞浦路斯政府称，议会仍可能会拒绝该建议。
议会〝不批准”该建议将令塞浦路斯进一步接近违约及银行体系崩溃，一些分析师称，如果塞浦路斯意外批准该建议，将令低风险的德债承压。
〝如果塞浦路斯议会批准存款征税举措，市场将感到释然。至少我们取得一些进展。相对于坚持征收存款税，不知道未来将何去何从更令人不安，”Daiwa Capital Markets经济研究部Chris Scicluna说。
德债期货 涨71个跳动点，至144.65。现货市场，10年期德债 收益率跌6个基点，至1.346%。两年期德债 收益率尾盘跌2.4个基点，至负0.002%，为1月初来收益率首次跌至负值。
这显示，投资者更担心其投资安全性，而不是考虑投资回报，因此，他们愿意向德国政府支付现金来确保其投资未来两年的安全。
较长期忧虑是，在其他负债沉重的欧元区国家的银行储户可能开始感到不安，将把资金转移到其他地方，尽管欧元区领导人多次重申塞浦路斯是个个案。
“扩散风险犹在，”Rabobank利率策略师Richard McGuire说。
欧元区二线国家公债市场对拟议的塞浦路斯救助计划反应不大，一些分析师称，欧洲央行将买入求助国家公债的承诺，仍使这些国家公债免受冲击。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)