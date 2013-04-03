欧元债市：德债上扬，因美国数据不及预期

* 德债上扬，因美国数据疲弱

* 投资者押注欧洲央行在周四的会议上对通胀的立场温和

* 五年期德债标售获稳健需求

路透伦敦4月3日 - 德债周三上扬，因美国数据低于预期，提振对低风险资产的需求，但在欧洲央行周四举行会议前，投资者未大举押注。

分析师称，在周三之前，市场就已押注欧洲央行总裁德拉吉可能暗示，准备在未来将进一步放宽货币政策。

在上午呈窄幅震荡走势后，德债价格受到提振，收益率走低，因美国民间就业和服务业活动数据疲弱。

不过， 如果欧洲央行的决定未如市场所愿，德债收益率可能会出现波动。

10年期德债收益率 跌1.5个基点，报1.29%。德债期货 上扬21个跳动点，报145.45。.Bayerische Landesbank的利率策略师 Norbert Wuthe表示，如果德拉吉在会议上的措辞并未软化，德债收益率可能攀升至1.32-1.35%。

近期进行的德国五年期公债标售的投标倍数为1.9倍，与之前举行的同年期德债标售类似，但得标利率走低。

五年期德债收益率 回落1.3个基点，报0.32%。

DZ Bank的策略师Christian Lenk表示，他预计经济将在未来两个季度复苏，这样看来，五年左右年期的公债价格偏高。(完)