版本:
中国
债券 | 2013年 5月 15日 星期三 14:44 BJT

欧元债市：德债下滑，投资者准备迎接大量新债

交易商称，昨日10年期西班牙新债发行受到热烈追捧，使得市场预计意大利公债发行将获得稳固需求，这让避险的债券市场失去一些光彩。

“意大利昨晚宣布发售30年期公债，据推测将是在今日，”一名交易商称，“我认为他们不会这么做，除非需求良好。”

德债期货 下跌29个跳动点，至144.45。

数据显示，德国第一季经济增长0.1%，增幅小于预估；法国第一季经济下滑0.2%，降幅高于预期。欧元区生产总值(GDP)数据将于今日稍晚出炉。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐