欧元债市：德债下滑，投资者准备迎接大量新债

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
交易商称，昨日10年期西班牙新债发行受到热烈追捧，使得市场预计意大利公债发行将获得稳固需求，这让避险的债券市场失去一些光彩。
“意大利昨晚宣布发售30年期公债，据推测将是在今日，”一名交易商称，“我认为他们不会这么做，除非需求良好。”
德债期货 下跌29个跳动点，至144.45。
数据显示，德国第一季经济增长0.1%，增幅小于预估；法国第一季经济下滑0.2%，降幅高于预期。欧元区生产总值(GDP)数据将于今日稍晚出炉。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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