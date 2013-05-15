欧元债市：10年期希腊公债收益率重挫，上日惠誉上调该国主权信用评级

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透伦敦5月15日 - 10年期希腊公债收益率(殖利率)周三挫跌，上日惠誉上调该国主权信用评级。
该评级机构周二将希腊主权信用评级上调一个级距，指因该国在削减预算赤字方面有进展，且退出欧元区的风险降低 。
10年期希腊公债收益率 跌89个基点至8.47%，为2010年6月以来的最低位。希腊曾于2012年3月进行债务重组。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟; 审校 田建华)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。