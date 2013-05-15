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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 16:57 BJT

欧元债市：10年期希腊公债收益率重挫，上日惠誉上调该国主权信用评级

路透伦敦5月15日 - 10年期希腊公债收益率(殖利率)周三挫跌，上日惠誉上调该国主权信用评级。

该评级机构周二将希腊主权信用评级上调一个级距，指因该国在削减预算赤字方面有进展，且退出欧元区的风险降低 。

10年期希腊公债收益率 跌89个基点至8.47%，为2010年6月以来的最低位。希腊曾于2012年3月进行债务重组。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟; 审校 田建华)
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