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债券 | 2013年 5月 16日 星期四 00:56 BJT

欧元债市：评级被上调推动希腊公债收益率跌至近三年低位

* 希腊公债收益率降至2010年6月以来最低，因评级被上调

* 意大利将通过银团发售新30年期公债

* 德债跟随英债走低

路透伦敦5月15日 - 10年期希腊公债收益率周三降至近三年来最低，之前惠誉上调该国评等，增强欧元区债市的看涨人气。

分析师称，惠誉周二将希腊评等从CCC上调至B-后，该国借贷成本大幅走低，暗示投资者正在排除该国再次违约的可能性和风险。

4月欧元区借贷成本普遍降低，受助于央行向金融系统注入大量资金。在2012年3月重组后，希腊债市流动性稀缺，这也使收益率跌势被放大。

10年期希腊公债收益率 盘中跌至8.21%，为2010年6月以来最低。一个月前，该国成为接受国际救助的欧元区国家。收益率今日尾盘回落52个基点，报8.84%。

其他欧元区二线公债市场，意大利公债收率攀升，因交易商为该国新的30年期公债银团发售预留空间。

10年期意大利公债收益率 上扬2.1个基点，报4.02%。30年期意大利公债收益率 上扬6个基点，报4.84%。10年期西班牙公债收益率 持稳在4.34%。

德债期货 回落10个跳动点，收报144.64. 德债跟随英债走低，在英国央行小幅上调英国成长预期，且总裁金恩称经济将会复苏后，英债扩大跌幅。(完)
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