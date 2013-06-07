欧元债市：意大利和西班牙公债表现出众，因美国就业数据提振风险意愿

* 意大利和西班牙公债在周四大跌后反弹

* 美国就业数据预计没有强到能令美联储缩减购债

* 美国数据公布后，德债在震荡交投中下滑

路透伦敦6月7日 - 意大利和西班牙公债周五跑赢其他欧元区公债，此前美国公布的就业数据显示经济小幅增长，但不足以刺激美联储缩减刺激措施。

避险德债在震荡交投中下滑，因在美国公布5月非农就业岗位增加17.5万，高于市场预估后，投资人对较高风险资产的兴致增强。美国5月失业率则由7.5%升至7.6%。

美国就业报告公布前，金融市场相当紧张，因强劲的就业市场复苏可能促使美联储开始减少购买资产。美联储的购债计划带动了投资人对股票和较高收益债券的买兴。

“就业市场有改善，但没有强到可以令人预计美联储将开始缩减购债，所以这为较高风险资产创造了良好动能，支撑二线公债。”Sunrise Brokers固定收益研究部门主管Gianluca Ziglio表示。

西班牙10年期公债收益率 跌11个基点，报4.55%。意大利10年期公债收益率 跌14个基点，报4.19%。