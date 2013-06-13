版本:
中国
债券 | 2013年 6月 14日 星期五 00:43 BJT

欧元债市：避险德债上涨，因股市走弱

* 投资人在德债中避险，因股市下跌

* 其他评级较高的欧元区国家公债价格也上涨

路透伦敦6月13日 - 德债周四上涨，扳回本周部份跌幅，因全球股市走弱，促使投资人在低风险的债券中避险。

市场担忧全球主要央行刺激措施的前景，这打压股市，令美债及避险的欧洲国家公债得益。良好的美国零售销售及初请失业金人口数据支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始缩减量化宽松政策的观点。

德债期货 上涨38个跳动点，报143.17。

10年期德债收益率跌3个基点，至1.52%，从周二触及大约1.60%的三个月高位继续回落。

奥地利，荷兰和芬兰等其他评级较高的欧元区国家公债也攀升，此前本周金融市场全线下跌。

公债收益率近期上涨为意大利15年期公债标售带来稳健需求，尽管意大利三年期公债借贷成本也跳升至3月来最高水平。

10年期意大利公债在标售后反弹，而较短期意大利公债仍面临卖压。10年期意大利公债收益率 下跌3个基点，至4.34%。

10年期西班牙公债 收益率持平在4.62%，扭转稍早跌幅。

希腊和西班牙公债在日内大部份时间遭遇卖压，鉴于在下周美联储政策会议前，投资人担忧美国刺激计划前景，他们不愿增加风险敞口。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐