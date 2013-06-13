欧元债市：避险德债上涨，因股市走弱

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
* 投资人在德债中避险，因股市下跌
* 其他评级较高的欧元区国家公债价格也上涨
路透伦敦6月13日 - 德债周四上涨，扳回本周部份跌幅，因全球股市走弱，促使投资人在低风险的债券中避险。
市场担忧全球主要央行刺激措施的前景，这打压股市，令美债及避险的欧洲国家公债得益。良好的美国零售销售及初请失业金人口数据支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始缩减量化宽松政策的观点。
德债期货 上涨38个跳动点，报143.17。
10年期德债收益率跌3个基点，至1.52%，从周二触及大约1.60%的三个月高位继续回落。
奥地利，荷兰和芬兰等其他评级较高的欧元区国家公债也攀升，此前本周金融市场全线下跌。
公债收益率近期上涨为意大利15年期公债标售带来稳健需求，尽管意大利三年期公债借贷成本也跳升至3月来最高水平。
10年期意大利公债在标售后反弹，而较短期意大利公债仍面临卖压。10年期意大利公债收益率 下跌3个基点，至4.34%。
10年期西班牙公债 收益率持平在4.62%，扭转稍早跌幅。
希腊和西班牙公债在日内大部份时间遭遇卖压，鉴于在下周美联储政策会议前，投资人担忧美国刺激计划前景，他们不愿增加风险敞口。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95