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债券 | 2013年 6月 15日 星期六 00:30 BJT

欧元债市：欧元区公债上涨，因投资人认为美联储退出刺激措施可能需要时间

* 债券全线上涨，二线公债领涨

* 疲弱的消费者数据巩固了美联储将维持刺激措施的观点

* 德债期货重回近一周高位

路透伦敦6月14日 - 欧元区公债周五全线上扬，因对美联储在下周货币政策会议上将维持宽松货币政策以扶助经济的观点升温。

美国今日公布的工业生产和消费者信心数据疲弱，支撑了美联储将维持刺激措施的观点，缓和了市场对美联储准备迅速撤资量化宽松政策的担忧。

稍早，华尔街日报报导，美联储调整购债计划并不意味着其会一次性结束所有措施，美联储“离上调短期利率还早着呢。”

今日风险较高的欧元区公债领涨，10年期意大利公债 收益率跌7个基点，至4.29%。10年期西班牙公债 收益率跌10个基点，至4.50%低位，之后回升，因交易商为下周公债发售作准备。

德债期货 上涨67个跳动点，报143.86。本周稍早一度跌至2月中来最低的142.02。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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