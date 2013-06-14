欧元债市：欧元区公债上涨，因投资人认为美联储退出刺激措施可能需要时间

中国企业：紫光集团获国开行1,000亿元融资，国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
* 债券全线上涨，二线公债领涨
* 疲弱的消费者数据巩固了美联储将维持刺激措施的观点
* 德债期货重回近一周高位
路透伦敦6月14日 - 欧元区公债周五全线上扬，因对美联储在下周货币政策会议上将维持宽松货币政策以扶助经济的观点升温。
美国今日公布的工业生产和消费者信心数据疲弱，支撑了美联储将维持刺激措施的观点，缓和了市场对美联储准备迅速撤资量化宽松政策的担忧。
稍早，华尔街日报报导，美联储调整购债计划并不意味着其会一次性结束所有措施，美联储“离上调短期利率还早着呢。”
今日风险较高的欧元区公债领涨，10年期意大利公债 收益率跌7个基点，至4.29%。10年期西班牙公债 收益率跌10个基点，至4.50%低位，之后回升，因交易商为下周公债发售作准备。
德债期货 上涨67个跳动点，报143.86。本周稍早一度跌至2月中来最低的142.02。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透东京3月28日 - 指标日本政府公债价格周二小幅下跌，受股市回升影响；日本财政年度即将步入尾声。 指标10年期政府公债收益率 上涨0.5个基点至0.060%，10年期公债期货 下跌0.02点至150.45。 日本股市日经指数 从上日触及的逾六周低点反弹，收盘上涨1.1%，而日本财政年度将在周五画下句点。 周二公债标售的结果大致符合预期，支撑了超长期公债。 20年期公债收益率 下跌1个基点至0.625%，30年期公债收益率 下跌1.5个基点至0.820%。 本周稍早公布的日本央行3月15-16日政策会议记录暗示，至少一位委员担心央行的“控制收益率曲线”形态政策有潜在弱点。 这位委员表示，上个月日本央行大幅增加公债购买以遏制收益率升势，这表明日本央行未来可能不得不购买大量公债以实现收益率目标。
0601GMT * 欧元/美元温和地自1.0906高点反转，保住多头态势 * 亚洲盘最低来到1.0855。100小时均线以及200小时均线切入位分别位于1.0815及1.0788，应会提供支撑 * 欧元/美元从美债/德债利差收紧所带来的上升压力略为减轻 * 美国10年期公债与同天期德债之间利差为190个基点。图表：http://reut.rs/2ncQABF * 期权主要集中于1.0950/1.1000 * 今日美国和欧元区未有重要数据出炉，也未有大规模期权到期(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)