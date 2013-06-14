欧元债市：欧元区公债上涨，因投资人认为美联储退出刺激措施可能需要时间

日本债市：公债价格小跌，受股市回升影响

路透东京3月28日 - 指标日本政府公债价格周二小幅下跌，受股市回升影响；日本财政年度即将步入尾声。 指标10年期政府公债收益率 上涨0.5个基点至0.060%，10年期公债期货 下跌0.02点至150.45。 日本股市日经指数 从上日触及的逾六周低点反弹，收盘上涨1.1%，而日本财政年度将在周五画下句点。 周二公债标售的结果大致符合预期，支撑了超长期公债。 20年期公债收益率 下跌1个基点至0.625%，30年期公债收益率 下跌1.5个基点至0.820%。 本周稍早公布的日本央行3月15-16日政策会议记录暗示，至少一位委员担心央行的“控制收益率曲线”形态政策有潜在弱点。 这位委员表示，上个月日本央行大幅增加公债购买以遏制收益率升势，这表明日本央行未来可能不得不购买大量公债以实现收益率目标。