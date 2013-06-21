欧元债市：意大利和西班牙公债价格企稳，德债触及五个月低位

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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* 西班牙和意大利公债价格企稳，之前受贝南克讲话拖累走低
* 希腊公债收益率大涨，因政治动荡加剧
* 德债期货跌至五个月低位
路透伦敦6月21日 - 德债期货周五触及五个月低位，受累于美联储将缩减刺激计划规模的前景，但意大利和西班牙公债在前一日回落后企稳。
希腊公债表现不及区内其他公债，该国公债收益率攀升至4月以来最高，因政治动荡使其再度成为关注焦点。
尽管部分二线公债市场周五表现相对稳定，分析师预计，短期内欧元区公债收益率将攀升。
德债期货 尾盘跌64个跳动点，报141.49，周四回落131个跳动点，为3月以来最大单日跌幅。今日稍早触及五个月低位141.45。10年期德债收益率 上扬5个基点，报1.714%。
10年期西班牙公债收益率 回落1个基点，报4.87%，昨日上扬逾30个基点。10年期意大利公债收益率 持平在4.57%。
希腊公债受创最重，10年期希腊公债收益率 触及4月以来最高11.62%，后回落至11.31%，日内上扬约60个基点。(完)
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