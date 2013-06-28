版本:
中国
债券 | 2013年 6月 29日 星期六 02:03 BJT

欧元债市：评级较低欧元区公债表现优于德债，关注欧洲央行会议

* 欧洲央行决策者的对通胀温和言论支撑公债

* 欧元区公债收益率下滑，但脱离今年低位

* 德债第二季下跌

路透伦敦6月28日 - 评级较低的欧元区公债周五上涨，预料下周将延续涨势，因预期欧洲央行将表示在可预见的将来维持超宽松货币政策，令投资人更为放心。

欧元区各个评等级别的公债全线扳回本周录得的部份跌幅，此前欧洲央行决策者发表讲话，寻求缓和因美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划缩减购债令市场对欧洲央行将降低货币刺激举措的忧虑。

对美联储今年何时将缩减量化宽松政策的预期继续带动交投，且在这情况下，德债连续第二个月下跌。

不过，投资人吸纳部份欧元区二线国家公债，此前欧洲央行表示，撤走其异常宽松的货币政策仍言之过早。

欧元区公债目前正在趋稳，市场预料欧洲央行决策者在下周四会议上将保持他们对通胀的温和立场，但分析师表示，预期公债收益率不会再次跌至今年低位。

10年期意大利公债 收益率跌3个基点，至4.55%，10年期西班牙公债 收益率跌2个基点，至4.73%。

分析师预料，目前欧元区二线国家公债收益率只有有限空间进一步下跌，因缩减刺激计划的想法犹在，且预料交投仍然震荡。

德债期货 跌6个跳动点，结算价报141.52，扭转稍早涨势，月末和季末活动令交投更为波动。10年期德债 收益率小升，报1.74%，在周一触及1.85%的14个月高位，之后的几个交易日收益率回落。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐