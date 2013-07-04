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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 15:22 BJT

欧元债市：葡萄牙十年期公债收益率跌向7%，投资者暂且观望

路透伦敦7月4日 - 十年期葡萄牙公债收益率周四下跌，因葡萄牙政府试图克服最近出现的政治难题，并且投资者目前暂时观望，等待西班牙公债标售和欧洲央行政策会议。

十年期葡萄牙公债收益率 下滑27个基点至7.26%，昨日曾经飙升到8%上方。五年期公债收益率 下滑35个基点至6.53%。西班牙和意大利公债收益率则大体持平。（完）

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 张涛)

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