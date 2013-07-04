欧元债市：葡萄牙十年期公债收益率跌向7%，投资者暂且观望

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透伦敦7月4日 - 十年期葡萄牙公债收益率周四下跌，因葡萄牙政府试图克服最近出现的政治难题，并且投资者目前暂时观望，等待西班牙公债标售和欧洲央行政策会议。
十年期葡萄牙公债收益率 下滑27个基点至7.26%，昨日曾经飙升到8%上方。五年期公债收益率 下滑35个基点至6.53%。西班牙和意大利公债收益率则大体持平。（完）
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 张涛)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。