欧元债市：德债价格走低后吸引买家回场

* 10年期德债收益率从一年半高位回落
* 投资者回补空头
* 意大利公债继续跑输可比西班牙公债
路透伦敦9月12日 - 德债周四上扬，因在价格回落后投资者重新入市买入。近期进行一系列较高评级欧元区国家公债标售，使德债价格走低。
德债跟随美国公债走强，昨日，财政部标售10年期美国公债获强劲需求，且包括Verizon Communications Inc 发售创纪录规模债券等大型公司债交易顺利完成。
本周，德国、比利时和荷兰等欧元区国家标售总计110亿欧元公债，均被顺利被市场吸收。
欧洲央行总裁德拉吉在讲话中重申，欧元区经济复苏仍处于“非常、非常初级的阶段”，且当前的短期货币市场利率水平缺乏理据支持，这也扶助支持对德债的需求。
德债期货 跳升68个跳动点，报137.78，交易商称，在市场近期遭大举抛售后，部分投资者纷纷回补空头。
10年期德债收益率 回落5个跳动点，报1.95%。
意大利公债收益率小涨，因该国公债标售的得标利率攀升，凸显投资者担忧意大利政治危机可能阻碍重振经济和限制债务水平的努力。
意大利标售三年期公债，售出规模为75亿美元，是计划区间的顶部，此次标售需求超过了7月进行的同期公债标售，但借贷成本为近一年来最高，反应政治局势紧张。
10年期意大利公债收益率 上扬1.5个基点，报4.54%，跑输德债和西班牙公债等多数欧元区公债。
10年期意大利/德国公债收益率差 扩阔8个基点，至260个基点。10年期意大利/西班牙公债收益率差扩阔至7个基点。(完)