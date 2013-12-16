欧元债市：意大利公债价格上扬，投资者将到期本金重新投入

全球金融：央行可有更多作为来稳定附买回市场--BIS报告
路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。
路透伦敦12月16日 - 意大利公债周一表现强于多数欧元区公债，因强于预期的欧元区制造业数据鼓舞投资者将到期本金用于购买该国公债。
周一公布的调查显示，随着新订单涌入，欧元区民间部门的脆弱复苏，在12月交出亮丽表现。12月Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值升至52.1，这是2011年年中以来第二高的数字，上月为51.7，市场预期为51.9。
该数据提振诸如股市和高收益欧元区公债等风险较高资产。
意大利10年期公债收益率 回落5个基点，报4.05%。10年期西班牙公债收益率 跌3个基点，报4.08%。
意大利公债表现出众，是因市场人士将意大利公债到期偿还的约200亿欧元资金的一部分重新投入该国公债。西班牙希望在周四进行的五年和10年期公债标售中筹资25亿欧元。
尽管风险意愿改善，但避险德债仍然持稳，因投资者不愿在周二开始的美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天的政策会议前大举调整头寸。
路透对经济学家的调查显示，尽管市场普遍预期美联储将在明年3月开始缩减购债，但近期出炉的一系列强劲数据使联储可能最早在本周采取行动的臆测升温。
德债期货 收盘持稳在140.25。10年期德债收益率 持平在1.84%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 张明钧)
路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。
路透上海4月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标增 发至多230亿元人民币三期固息债，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为该行今年第4期 、第1期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.20%、3.85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 4月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月20日 起息日 1年：2017/3/13；7
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34 %和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94 小计 187.5774 专项债券