欧元债市：意大利公债价格上扬，投资者将到期本金重新投入

路透伦敦12月16日 - 意大利公债周一表现强于多数欧元区公债，因强于预期的欧元区制造业数据鼓舞投资者将到期本金用于购买该国公债。

周一公布的调查显示，随着新订单涌入，欧元区民间部门的脆弱复苏，在12月交出亮丽表现。12月Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值升至52.1，这是2011年年中以来第二高的数字，上月为51.7，市场预期为51.9。

该数据提振诸如股市和高收益欧元区公债等风险较高资产。

意大利10年期公债收益率 回落5个基点，报4.05%。10年期西班牙公债收益率 跌3个基点，报4.08%。

意大利公债表现出众，是因市场人士将意大利公债到期偿还的约200亿欧元资金的一部分重新投入该国公债。西班牙希望在周四进行的五年和10年期公债标售中筹资25亿欧元。

尽管风险意愿改善，但避险德债仍然持稳，因投资者不愿在周二开始的美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天的政策会议前大举调整头寸。

路透对经济学家的调查显示，尽管市场普遍预期美联储将在明年3月开始缩减购债，但近期出炉的一系列强劲数据使联储可能最早在本周采取行动的臆测升温。

德债期货 收盘持稳在140.25。10年期德债收益率 持平在1.84%。(完)

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