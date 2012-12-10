欧元债市: 蒙堤提前卸任计划损及意大利公债,希腊公债收益率回落

* 意大利公债收益率攀升,因蒙堤称将提前卸任 * 此举对意大利的政治前景构成了不确定性 * 希腊公债收益率走低,预计债务回购可能获得成功 路透12月10日 - 意大利公债收益率周一跳升,之前总理蒙堤决定提前 离职,引发对该国未来经济改革步伐的忧虑. 意大利总理蒙堤表示,他将在意大利2013年预算通过后辞职.这引发谁 将接任的问题,因为意大利仍处于欧债危机的中心. 此举使原本预计将在明年3月或4月举行的大选提前至2月.此前意大利 前总理贝鲁斯柯尼称将寻求第五次担任该国总理后其所属政党称将不在议 会中继续支持现任政府. 10年期意大利公债收益率 日内攀升28个基点,报4.823% ,盘中升至4.91%的高位.两年期意大利公债收益率 上扬36个 基点,报2.354%. "蒙堤决定提前卸任只是将大选提前了约六周...我不会对意大利当前 的政局感到恐慌,"Daiwa Capital Markets的经济研究部主管Chris Scicl una表示. 其他二线公债中,西班牙10年期公债收益率 攀升9个基 点,5.58%.该国经济部长称,意大利的政治动荡可能蔓延至西班牙.该国目 前仍在研究请求外部援助的必要性. 部分投资者关注希腊的债务回购,希腊将回购出价的有效期延长至周 二,以寻求获得更多债券投资者的投标. 分析师称,希腊本国银行参与债务回购投标的规模可能扩大,从而使债 务回购计划得以成功.2023年2月到期的希腊公债收益率 跌4 6个基点,报14.054%,为3月发行以来最低.(完)