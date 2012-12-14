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债券 | 2012年 12月 15日 星期六 02:33 BJT

欧元债市: 意大利公债收益率下跌,因总理蒙堤面临参选压力

* 意大利总理蒙堤面临参选压力
    * 美国财政悬崖风险阻止德债下跌
    * 葡萄牙公债收益率跌至2011年2月来的最低

    路透伦敦12月14日 - 意大利政府公债收益率(殖利率)周五下跌,投资
人对意大利现任总理蒙堤可能参加明年大选的热情增加.
    
    蒙堤周四出席欧洲人民党(European People's Party)会议,令市场意
外,该党代表了多个意大利中右派党派,前总理贝鲁斯柯尼在会上表示,如
果蒙堤同意参选,与中左派政党候选人角逐总理职位,贝鲁斯柯尼将放弃参
选.
    
    周一投资人纷纷卖出意大利公债,此前意大利现任总理蒙堤表示他将
提早离职,此举使意大利大选提前六个星期至明年2月进行.而贝鲁斯柯尼
可能再次参选总理也是意大利公债被抛售的原因之一,因市场担忧他不会
继续推动该国的改革进程.
    
    意大利10年期公债收益率 在过去几日逐渐回落,之前所
有涨幅消失殆尽.周五,该收益率下跌7个基点,至4.57%,上周五为4.52%,本
周高位为4.95%.
    
    蒙堤未就他的政治前景发表任何评论.
    
    欧元区二线国家公债市场人气改善并没有令避险德债下滑.德债期货<
FGBLc1>升3个跳动点,报145.09.
    
    交易商称,德债每一次回落均会吸引投资人买入,因他们寻求对冲经济
前景的不确定性和美国议员无法达成避免财政悬崖协议的风险.
    
    意大利市场回暖,久拖不决的希腊援助计划最终得到批准,以及欧盟同
意赋予欧洲央行欧元区银行业主要监管者职能的消息,使债负最沉重的欧
元区国家的公债收益率下降.
    
    葡萄牙公债得益最多,尽管成交清淡使市场波幅放大.10年期葡萄牙公
债收益率 低见7.03%,此为2011年2月来的首见水平.(完)

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