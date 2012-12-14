欧元债市: 意大利公债收益率下跌,因总理蒙堤面临参选压力

* 意大利总理蒙堤面临参选压力 * 美国财政悬崖风险阻止德债下跌 * 葡萄牙公债收益率跌至2011年2月来的最低 路透伦敦12月14日 - 意大利政府公债收益率(殖利率)周五下跌,投资 人对意大利现任总理蒙堤可能参加明年大选的热情增加. 蒙堤周四出席欧洲人民党(European People's Party)会议,令市场意 外,该党代表了多个意大利中右派党派,前总理贝鲁斯柯尼在会上表示,如 果蒙堤同意参选,与中左派政党候选人角逐总理职位,贝鲁斯柯尼将放弃参 选. 周一投资人纷纷卖出意大利公债,此前意大利现任总理蒙堤表示他将 提早离职,此举使意大利大选提前六个星期至明年2月进行.而贝鲁斯柯尼 可能再次参选总理也是意大利公债被抛售的原因之一,因市场担忧他不会 继续推动该国的改革进程. 意大利10年期公债收益率 在过去几日逐渐回落,之前所 有涨幅消失殆尽.周五,该收益率下跌7个基点,至4.57%,上周五为4.52%,本 周高位为4.95%. 蒙堤未就他的政治前景发表任何评论. 欧元区二线国家公债市场人气改善并没有令避险德债下滑.德债期货< FGBLc1>升3个跳动点,报145.09. 交易商称,德债每一次回落均会吸引投资人买入,因他们寻求对冲经济 前景的不确定性和美国议员无法达成避免财政悬崖协议的风险. 意大利市场回暖,久拖不决的希腊援助计划最终得到批准,以及欧盟同 意赋予欧洲央行欧元区银行业主要监管者职能的消息,使债负最沉重的欧 元区国家的公债收益率下降. 葡萄牙公债得益最多,尽管成交清淡使市场波幅放大.10年期葡萄牙公 债收益率 低见7.03%,此为2011年2月来的首见水平.(完)