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债券 | 2012年 12月 20日 星期四 15:31 BJT

欧元债市: 德债上涨,因美财政磋商再遇挫折

之前在国会两党互相妥协之下,协议似乎曾接近达成,但共和党周二宣布本周将就另一项税收方案进行投票后,局面再次变僵.美国总统奥巴马周三威胁说,若共和党的方案在国会获批,他将会否决.

德债期货 在连跌八日后,今日上涨12个跳动点,报144.27.

"(美国的局面)定会削弱风险资产过去几日的亮丽光环."一交易员表示,"市场可能会有些空头回补,也许是对二线债券…你也许会想取消一些押注."(完)

(编译 隋芬; 审校 沈以文)

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