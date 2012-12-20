欧元债市: 美国财政谈判陷入僵局提振德债,希腊公债上日大涨后略微承压

* 美国预算谈判僵局给予投资者回购德债的机会 * 希腊财长发表讲话后,该国公债略微承压 * 市场未对美国"财政悬崖"问题感到恐慌 路透伦敦12月20日 - 德债周四走坚,美国为避免大规模财政紧缩而进行的谈判看似正在丧失动能,这给予 了部分投资者一个回购廉价德债的机会. 几周来,围绕避免财政悬崖的谈判的任何进展一直牵动着金融市场的神经. 因为两党均做出了让步,原本达成协议是近在咫尺的事,但周二共和党宣布计划本周就一项替代税收方案进 行投票表决后,情势转坏.周三,美国总统奥巴马威胁称,如果国会批准该计划,他将予以否决. 德债期货 日内上涨18个跳动点,至144.33,在过去10日已累计下跌逾1个大点.10年期德债收益率( 殖利率) 下滑1.4个基点,报1.418%. 然而,德债价格涨幅仍相对较小,说明投资者未因美国国会议员达成妥协所剩时间有限而感到恐慌. "还有几天的时间.即使会有所延迟,他们仍会在1月初达成协议.人们预计政界人士将达成协议,"Bayerisch e Landesbank利率策略师Norbert Wuthe表示. 他说,这意味着即使他们达成协议,德债应该也不会大幅下跌. 希腊公债继上日大幅上涨后略微承压.该国财政部长史托纳拉斯在接受金融时报采访时表示,希腊未来一年 至为关键. 希腊2023年2月到期的公债收益率 上涨12个基点,报11.74%.上日该券下跌逾一个大点,因 为欧洲央行决定再次接受希腊公债为融资操作担保品. 若美国预算谈判达成协议,将提振股市且打压债市,可能会把10年期德债收益率推升至1.55%,但或许不会进 一步推高. ING高级利率策略师Alessandro Giansanti表示,若在年底前未能达成协议,将会把10年期德债收益率朝1.3 0%打压.(完)