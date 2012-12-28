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债券 | 2012年 12月 28日 星期五 15:27 BJT

欧元债市: 德债期货下滑,美国预算案磋商前景不明限制跌幅

德债期货 日内下跌10个跳动点至145.44.但交易商称,对于美国避免财政悬崖能力的质疑,可能会限制跌幅.

近几个月对于任何美国财政协商进展的评论,市场都很敏感.可以在年底前达成协议的乐观看法,正在减弱.

美国国会议员周四决定抓住避免美国跌落财政悬崖的最后机会,预定在周日晚间开会,届时距离多数美国工薪族普遍增税只有大约一天左右的时间.

"财政悬崖谈判再次破裂,"一交易员称,"看不到此时德债应大幅下跌的理由."(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/田建华; 审校 程琳)

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