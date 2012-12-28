欧元债市: 德债期货下滑,美国预算案磋商前景不明限制跌幅

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
德债期货 日内下跌10个跳动点至145.44.但交易商称,对于美国避免财政悬崖能力的质疑,可能会限制跌幅.
近几个月对于任何美国财政协商进展的评论,市场都很敏感.可以在年底前达成协议的乐观看法,正在减弱.
美国国会议员周四决定抓住避免美国跌落财政悬崖的最后机会,预定在周日晚间开会,届时距离多数美国工薪族普遍增税只有大约一天左右的时间.
"财政悬崖谈判再次破裂,"一交易员称,"看不到此时德债应大幅下跌的理由."(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/田建华; 审校 程琳)
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。