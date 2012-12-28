欧元债市: 德债攀升,美国政界人士将为达成预算协议作最后努力

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
* 德债攀升,美国预算磋商达成协议的希望渺茫
* 指标意大利公债在标售结束后转为持平
* 在圣诞到新年假期之间,流动性清淡
路透伦敦12月28日 - 德债周五攀升,在美国政界人士为避免明年初可能出现的财政危机进行最后的磋商前,投资者买入避险资产.
意大利公债抹去早盘录得的微弱跌幅,之前该国顺利标售近60亿欧元的五年和10年期公债.
市场聚焦华盛顿,总统奥巴马将于2000GMT与国会领导人会面,为避免一系列增税减支举措在明年初开始实施作最后的努力.
随着最后期限的日益临近,投资者倾向于将资金投入诸如德债和美国公债等最安全且流动性最高的资产.
德债期货 日内上扬20个跳动点,报145.74.10年期德债收益率 回落1.7个基点,报1.30%.
"美国预算磋商的最终结果仍很不确定,"Daiwa Capital Markets的经济学家Emily Nicol表示,如果多数投资者尚未结清今年的账目,避险资产价格的升幅会更大.
德国商业银行的利率策略师Rainer Guntermann表示,市场仍在消化美国在1月初达成协议的可能性,这意味着可能造成规模相当于国内生产总值(GDP)的1%-1.5%的财政紧缩.
他说,在这种情况下,10年期德债收益率 可能攀升至1.4%.如果未达成协议,10年期德债收益率可能跌至1.25%之下.
他表示,"如果美国政客最终任经济跌落'悬崖',将会令人大跌眼镜."
在今日进行的意大利公债标售中,尽管借贷成本较之前的标售小幅攀升,但仍低于二级市场的水平,显示需求良好,尽管投资者越发担忧明年2月的大选可能对政策造成的冲击.
10年期意大利公债 在标售后转跌为升,在早盘的交投中承压.收益率回落1个基点,报4.52%,在标售结果公布前为4.55%.(完)
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。