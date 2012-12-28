欧元债市: 德债攀升,美国政界人士将为达成预算协议作最后努力

* 德债攀升,美国预算磋商达成协议的希望渺茫

* 指标意大利公债在标售结束后转为持平

* 在圣诞到新年假期之间,流动性清淡

路透伦敦12月28日 - 德债周五攀升,在美国政界人士为避免明年初可能出现的财政危机进行最后的磋商前,投资者买入避险资产.

意大利公债抹去早盘录得的微弱跌幅,之前该国顺利标售近60亿欧元的五年和10年期公债.

市场聚焦华盛顿,总统奥巴马将于2000GMT与国会领导人会面,为避免一系列增税减支举措在明年初开始实施作最后的努力.

随着最后期限的日益临近,投资者倾向于将资金投入诸如德债和美国公债等最安全且流动性最高的资产.

德债期货 日内上扬20个跳动点,报145.74.10年期德债收益率 回落1.7个基点,报1.30%.

"美国预算磋商的最终结果仍很不确定,"Daiwa Capital Markets的经济学家Emily Nicol表示,如果多数投资者尚未结清今年的账目,避险资产价格的升幅会更大.

德国商业银行的利率策略师Rainer Guntermann表示,市场仍在消化美国在1月初达成协议的可能性,这意味着可能造成规模相当于国内生产总值(GDP)的1%-1.5%的财政紧缩.

他说,在这种情况下,10年期德债收益率 可能攀升至1.4%.如果未达成协议,10年期德债收益率可能跌至1.25%之下.

他表示,"如果美国政客最终任经济跌落'悬崖',将会令人大跌眼镜."

在今日进行的意大利公债标售中,尽管借贷成本较之前的标售小幅攀升,但仍低于二级市场的水平,显示需求良好,尽管投资者越发担忧明年2月的大选可能对政策造成的冲击.